Coolritiba confirma volta em 2018

A segunda edição do “Coolritiba – Festival de atitudes que mudam o mundo” acontece no dia 5 de maio, na Pedreira Paulo Leminski, trazendo diversidade musical e engajamento social, em um dos únicos eventos culturais de grande porte do Brasil, 100% Carbono Zero. Com realização da Seven Entretenimento o festival já tem 8 atrações confirmadas, entre elas um show inédito no Brasil com Anavitória, Sandy e Outro Eu. Eles dividem o palco em uma apresentação que promete ficar para a história da música brasileira. O público vai curtir também: a cantora IZA, banda Maneva, Nação Zumbi, Baiana System, Far from Alaska, O Terno, Rincón Sapiência, Jenni Mosello e Dingo Bells. Uma novidade especial para os amantes da balada curitibana será o espaço dedicado a discotecagem, com assinatura do Paradis Club.

.