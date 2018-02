Lei é 'tentativa de reescrever história', diz confederação israelita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Confederação Israelita do Brasil (Conib) enviou uma carta na última sexta-feira (2) ao embaixador da Polônia no Brasil, Andrezj Maria Braiter, manifestando preocupação com o projeto de lei então aprovado pelo Parlamento do país. "Trata-se de uma tentativa -infeliz- de reescrever a história. Houve poloneses que ajudaram as vítimas do nazismo [...] e também houve aqueles que apoiaram os perpetradores. O caminho a ser adotado deve ser o da educação das novas gerações, um enfrentamento corajoso do passado, com todas as dificuldades que isso acarreta -mas não uma legislação que tente punir quem queira discutir questões reais", afirma a carta assinada por Fernando Lottenberg, presidente da Conib, e Eduardo Wurzmann, secretário-geral da entidade.