Para quem quer um Carnaval alternativo e em família: Psicodália

Jorge Ben Jor é um dos veteranos no festival (foto: Divulgação) Arrigo Barnabé está entre atrações do Psicodália (foto: Divulgação) Boogarins vem para reforçar a ala ‘jovem’ do evento (foto: Divulgação) Zé Ramalho promete tocar todos clássicos e novas músicas (foto: Divulgação)

Lô Borges, Jorge Ben Jor, Arrigo Barnabé, Tulipa Ruiz, Boogarins, Bixiga 70, Pedra Branca, Carne Doce, Pata de Elefante, Som Nosso de Cada Dia, Terra Celta e Tutti Frutti estão entre as 50 atrações musicais do 21ª edição do Psicodália, festival que acontece ao longo do Carnaval 2018.

Um dos grandes festivais alternativos do Brasil, que em 2017 reuniu mais de 6 mil pessoas, o Psicodália não tem patrocínios privados ou públicos. Conta com a fidelidade do público que acompanha as postagens do Facebook do evento para comemorar cada atração anunciada. O resultado é uma plateia interessada que sempre se mostra incansável diante da verdadeira maratona cultural que, literalmente, garante atividades por 24 horas. Ao todo, o evento conta anualmente com cerca de 200 atrações, entre shows, cinema, teatro, esportes, oficinas e atividades educativas e de recreação também para crianças.

Os ingressos estão à venda em link disponibilizado diretamente no site e na página do Facebook do evento. Nos site estão detalhadas também as oficinas e toda a programação de cinema, teatro e música já confirmados.

Para garantir conforto, tranquilidade e diversão para os foliões, os 500 mil m² de área verde da Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho, Santa Catarina - a 120 km de Curitiba -, que receberão o evento pelo oitavo ano consecutivo, terão toda uma estrutura de reforço. Banheiros, portaria, bares e praça de alimentação 24 horas, além de ambulatório 24 horas, minimercado, feirinha, bazar e cinco grandes áreas de camping arborizadas, equipadas com vestiários, iluminação, limpeza e segurança.

Em família! — Com recreação, Espaço Kids e Materdália, o festival amplia também as atividades recreativas para pais e filhos juntos. Com o sucessivo aumento da presença infantil no Psicodália, a produção do festival se empenha cada vez mais para oferecer boas opções de entretenimento e de formação infantil. Os espaços direcionados aos pequenos foram ampliados e as atividades envolvendo pais e filhos também. Entre as mais de 200 atrações ofertadas no festival, não faltam atividades bacanas para a criançada. Além da recreação infantil e do Espaço Kids, o Materdália foi criado especialmente para atender crianças de até 5 anos. “Nossa intenção é dar sempre mais comodidade e tranquilidade para que as famílias possam aproveitar os momentos de lazer juntos”, diz Anecy Ruvieri, responsável pelas atividades voltadas ao público infantil, lembrando que as crianças de até 5 anos têm entrada livre.

Oficinas – Quem vai ao Psicodália terá também muitas opções bacanas de oficinas, teatro e cinema, tudo incluído no valor do ingresso, bastando aos foliões inscrever-se nas atividades que lhe interessem. O Psicodália oferece a cada edição uma série de atividades nas áreas de artes, cultura, sustentabilidade, esporte e saúde.

Serviço

O que: Psicodália 2018

Quando: 09 a 14/02/2018

Onde: Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho (SC)

Ingressos e informações: www.psicodalia.com.br

Em atendimento à legislação federal e do Estado de Santa Catarina, terá direito ao benefício da meia-entrada, mediante documento comprobatório: Idosos; menores de 18 (dezoito) anos; estudantes (independentemente da idade, desde que regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino público ou particular, oficialmente reconhecidos, de nível fundamental, médio e superior, e técnico profissionalizante); professores; portadores de deficiência; doadores de sangue; jovens de 15 a 29 anos de idade de baixa renda que se enquadrem nos critérios legais; classe artística com carteirinha do Sated (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão) ou OMB; e portadores do cartão Disk Ingressos.

MEIA-ENTRADA: Além dos beneficiários amparados pela legislação (estadual e federal), existe a possibilidade de adquirir o benefício por meio do clube de vantagens da ticketeira que comercializa nosso ingresso. Este é mais um benefício que está ao alcance do público! Para mais informações em como adquiri-lo, envie e-mail para: psicodalia@diskingressos.com.br.

Shows confirmados