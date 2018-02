Crise nos Estados afeta consignado, afirma Itaú

DANIELLE BRANT SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A queda, em 2017, nas concessões de crédito consignado, modalidade considerada segura por ter desconto em folha de pagamento, foi motivada por uma posição de maior cautela do Itaú Unibanco em meio à crise fiscal vivida por vários Estados do país, afirmou nesta terça (6) o presidente do maior banco privado do país, Candido Bracher. No quatro trimestre, a carteira de consignado recuou 1% em relação ao mesmo período de 2016, para R$ 44,2 bilhões. "A razão tem muito a ver com o comportamento prudencial em razão da crise fiscal que tem afetado Estados e municípios e nos leva a ser muito mais cautelosos na expansão dessa carteira para esses clientes", ressaltou. "Ultimamente já temos visto crescimento vindo de outros segmentos, como INSS e empresas privadas. Então temos boas perspectivas de crescimento para essa carteira em 2018", afirmou Bracher. Assim como seu maior concorrente privado, o Bradesco, o presidente do Itaú descartou aquisições neste ano. "Não vemos grande utilização de recursos em aquisições. Achamos que o mercado está bastante consolidado, não há espaço para muita consolidação", disse. Ele vê ainda espaço para aumentar a rentabilidade das operações do banco na América Latina.