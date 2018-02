Segurança no mar será reforçada no Carnaval com mais guarda-vidas

As ações do Corpo de Bombeiros no Litoral do Estado serão reforçadas durante o Carnaval, principalmente quanto à segurança dos banhistas. Além dos 89 postos guarda-vidas e dos 660 bombeiros militares que já atuam no Verão Paraná 2017/2018 desde dezembro, haverá mais 21 guarda-vidas militares trabalhado durante o dia, além de viaturas de patrulhamento à noite nas avenidas da orla com guarda-vidas para casos emergenciais que ocorram entre os postos. Nesta sexta-feira chegam ao Litoral mais seis viaturas para o reforço. O Corpo de Bombeiros também conta com 34 guarda-vidas civis para auxiliar nas atividades de prevenção aos perigos na água.