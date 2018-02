Festa da Colheita divulga Colônia Murici, em São José dos Pinhais

Festa costuma atrair até 10 mil visitantes a cada edição (foto: Paulo Szostak/PMSJP)

Já começaram os preparativos para a 32ª Festa da Colheita da Colônia Murici, que este ano será realizada no dia 11 de março, um domingo. A comunidade iniciou a divulgação do evento, que faz parte do calendário oficial de eventos de São José dos Pinhais e conta com o apoio da Prefeitura. “A Colônia Murici é conhecida nacionalmente tanto pela sua cultura quanto pela economia, já que faz de São José dos Pinhais é o principal produtor de hortifrutis da Região Metropolitana de Curitiba. Apoiar a Festa é trazer mais turistas e com isso fortalecer esse setor econômico, tão importante como alternativa para as famílias e para a preservação da paisagem local”, destacou o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Giam Celli.

Membro da comissão organizadora da festa, João Grochoki contou que este ano são esperados perto de 10 mil visitantes. “A Festa começa com Missa e depois terá o tradicional desfile de carroças e caminhões que contam a história da Colônia Murici, do início da colonização até os dias de hoje. Também teremos o tradicional almoço, onde serão servidos mais de 1,5 toneladas de carne assada, além do tradicional Pierogi – prato típico da culinária polonesa”, contou.

São José dos Pinhais tem outras festas típicas ao longo do ano, como a Festa do Trigo, realizada no dia 28 de janeiro, na Colônia Marcelino. Mais de cinco mil pessoas circularam pela 52ª edição da Festa. A festa, tradicional no Município, tem apoio da Prefeitura e atraiu pessoas do Município, de Curitiba e da região metropolitana, que vieram conhecer um pouco da cultura ucraniana trazida pelos imigrantes.