A Secretaria de Transporte e Trânsito de São José dos Pinhais, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), informa aos motoristas, pedestres e usuários do transporte público que hoje, das 23h30 às 00h30 haverá bloqueio total em ambos os sentidos da BR-277.

O bloqueio será em frente ao Motel Oasis em decorrência da realização de obras para a construção de uma passarela no local. O Demutran Informa ainda que devido a esta ação haverá suspensão de alguns horários das linhas de ônibus — E03 – Afonso Pena / CTBA Horário: 23h25 e I20 – Colombo / São José: 23h27 e meia noite.

O Demutran orienta que os motoristas redobrem a atenção durante a realização das obras e que procurem rotas alternativas. A plataforma Waze também fornecerá dados os usuários do aplicativo.