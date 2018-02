Os canteiros centrais das principais avenidas e ruas de Araucária, assim como os próprios públicos devem ganhar um cuidado especial nos próximos dias. A empresa que ganhou a licitação para fazer a roçada já começou a executar os trabalhos para o qual foi contratada.

Os primeiros serviços foram feitos na Rua Carlos Hassellmann, na Avenida das Araucárias (próximo ao Corpo de Bombeiros) e dentro do Parque Cachoeira. A previsão é que a partir de hoje as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) comecem a receber o serviço para que estejam em ordem antes da volta às aulas, que acontece dia 19 de fevereiro na rede municipal.

Todos os próprios públicos como praças, parques, unidades de saúde e de assistência social receberão as equipes das roçadas, assim como as principais avenidas da cidade. A programação atende prioritariamente as vias e espaços onde há maior fluxo de pessoas.

Convém lembrar que a Prefeitura realiza a roçada em terrenos públicos e que a responsabilidade em terrenos particulares (incluindo limpeza e conservação das calçadas) é do proprietário, o qual pode ser notificado e até multado – como previsto em lei, caso isso não aconteça. Denúncias de proprietários que não cuidem devidamente dos seus terrenos podem ser feitas via Ouvidoria do Município pelos telefones: 0800-643-1550 (ligação gratuita) ou (41) 3901-5245.

Audiência

A 34ª Audiência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) será na próxima sexta-feira. O evento, que é aberto a toda a comunidade, ocorrerá no Anfiteatro da Prefeitura, às 9 horas. Na ocasião, haverá apresentação dos estudos do Loteamento Vista Alegre (Bairro Costeira) e do Residencial Parque Colibri (Bairro Iguaçu), relativos aos impactos que a implantação e operação podem causar à vizinhança.