Prefeitura de Pinhais realiza audiência pública de prestação de contas

A Prefeitura de Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, realizou Audiência Pública para prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2017. O evento foi promovido na última segunda-feira, na Câmara Municipal. As prestações de contas ocorrem em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal para apresentação das despesas do Governo Municipal. O secretário de Finanças, Francisco Xavier, conduziu a cerimônia de prestação de contas.

A prestação de contas foi feita à Comissão de Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal, para demonstrar e permitir a avaliação quanto ao cumprimento das metas fiscais estipuladas no início do exercício. A comissão é composta pelos seguintes vereadores Leandro, Filho, Arnaldo do Vizinho Solidário, Dirceu da Aposentadoria, e Tavinho.

Na ocasião, a equipe de governo apresenta o resultado da execução orçamentária, por meio da Secretaria de Finanças, e da apresentação de Márcio Reszko, presidente do Pinhais Previdência, órgão responsável pela gestão e administração do Fundo de Previdência dos servidores públicos municipais efetivos, que trabalham na Prefeitura e na Câmara de Vereadores.