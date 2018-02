Agência do Trabalhador de Campina está entre as melhores do Paraná

A agência do trabalhador de Campina Grande do Sul encontra-se em 12º lugar em um ranking com 216 cidades. É possível, a partir desta informação, perceber que a prefeitura está cumprindo com os compromissos de gerar novas oportunidades de emprego para os cidadãos.

Em 2017 foram mais de 45.161 atendimentos, 8.276 encaminhamentos para entrevistas de emprego, 3.044 seguros desemprego feitos e 1.667 trabalhadores contratados formalmente com carteira assinada – pelo CAGED (Cadastro Geral de Empregos e Desempregos).

Segundo o prefeito, Bihl Zanetti, tais resultados são o espelho dos esforços que o município tem feito para que as oportunidades dos que vivem em Campina Grande do Sul sejam melhores. “Mesmo com a crise que assombra o país, estamos firmes na busca por melhores condições para as famílias de nossa cidade”, finalizou o prefeito.

Além do posto de atendimento do Jardim Paulista (Rua João Trevisan, 1296), um novo posto localizado na Sede do município foi criado (Rua Coronel Monteiro, 335) visando elevar o número de atendimentos e gerar novos empregos.