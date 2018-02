Youtuber raspa a cabeça após danos causados por apliques 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O uso contínuo e inadequado de um procedimento estético fez a youtuber americana Vanessa Martinez tomar uma decisão drástica: raspar toda a cabeça. Martinez, mais conhecida pelo nome adotado em suas redes sociais, Simplynessa, usava aplique em seu cabelo que começou a ficar fraco e quebradiço, chegando a apresentar grandes falhas no couro cabeludo. "Muitos me dizem que nem dá para perceber, mas como estou ficando cada vez mais careca, por que não raspar de vez e começar de novo? Não estou estressada ou doente, é minha culpa, eu causei isso", disse a influenciadora digital no Instagram. Na rede social, ela mostrou todo o processo, desde a retirada dos fios postiços até o momento em que usa gilete para tirar os cabelos mais curtos.