Morre o Montanha, das pegadinhas do Silvio Santos

O ator e comediante Gilberto Augusto Félix, que interpretava o Montanha nas pegadinhas do Programa Silvio Santos, morreu na noite desta segunda-feira (5). Ele estava internado para se recuperar de complicações decorrentes da diabete, mas não resistiu, segundo comunicado do SBT. O comediante também participava do programa Câmeras Escondidas e já atuou em outras emissoras. Félix, de 52 anos, estava hospitalizado no Hospital Regional de Itanhaém, no litoral paulista. Ele era pai de três filhos e estava casado com Silvia Cristiane.

Faltou pagar pensão alimentícia

Após Dado, cantor Latino tem prisão decretada

Dado Dolabella acabou preso na noite da última segunda-feira (5), após o não pagamento de pensão alimentícia para um de seus filhos, mas ele não é o único artista a passar por isso. O cantor Latino teve a sua prisão decretada pela Justiça de Manhuaçu (MG). O motivo é o mesmo de Dado: a dívida de pensão alimentícia com a filha de 9 anos, fruto do relacionamento com Neusimar Consedei. Segundo o advogado da mulher, em entrevista ao UOL, após a intimação, Latino terá três dias para pagar a dívida ou poderá ser preso. Latino está devendo cerca de R$ 60 mil e não tem nenhum contato com a filha. Ele é pai de nove filhos, de várias mulheres diferentes. Uma delas é Suzanna, fruto do casamento com a cantora Kelly Key. Até o momento, sua assessoria não se manifestou sobre o assunto.

Babado

Dado Dolabella vai preso por não pagar pensão alimentícia

O ator Dado Dolabella foi preso na noite desta segunda-feira (5) em São Paulo por não pagar a pensão alimentícia ao filho. A criança é fruto do seu relacionamento com Fabiana Vasconcelos Neves. O artista foi preso por policiais civis na região de Moema, zona sul de São Paulo, quando deixava o apartamento de um amigo. Ele foi levado ao 5º DP (Aclimação). O ator falou que o valor da pensão está errado e de acordo com um salário que ele não recebe mais. “Eu queria dar muito mais para o meu filho. Que pai não quer?”, falou Dolabella. Na madrugada de ontem, Dolabella foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) e transferido ao 33º DP (Pirituba), onde permanece preso. Esta não é a primeira vez que o artista é preso pela mesma dívida com a mãe da criança. Em agosto de 2017, ele foi preso no Rio de Janeiro por não pagar mais de R$ 190 mil em pensão atrasada, mas foi liberado no dia seguinte. Dolabella é pai de três filhos, fruto dos seus relacionamentos com a produtora Juliana Wolfer, a publicitária Viviane Sarahyba e Fabiana Vasconcelos Neves, que agora cobra o pagamento das pensões atrasada.

PoLêmica

Repórter do ‘Bem Estar’ ataca Pabllo Vittar nas redes sociais

A repórter Ananda Apple, da TV Globo, tem usado seu perfil no Instagram para reclamar de Pabllo Vittar. Em postagem publicada nesta segunda-feira (5), ela alfineta a cantora brincando com um possível alerta contra vírus: “Pessoal, cuidado ao receber um arquivo chamado “CD novo de Pabllo Vittar”. Não abra. Pode ser o CD novo de Pabllo Vittar mesmo”, dizia o post. “Achei isso na rede. Eu lembro quando ligava o rádio e tocava MPB. Mas faz muito tempo”, alfinetou Ananda, que comanda um quadro sobre plantas no “Bem Estar”. Em outra postagem, publicada há algumas semanas, ela diz “Se você acredita que 2018 será melhor, lembre-se que quem elegeu a música do Pabllo Vittar como a melhor do ano também vai votar pra presidente”. Em seu perfil na rede, Ananda se diz roqueira assumida e fã de “silêncio”.

Televisão

Conselho de psicologia critica novela da Globo em comunicado

O Conselho Federal de Psicologia do Brasil publicou uma carta criticando a novela ‘O Outro Lado do Paraíso’, exibida pela Globo. Na trama, Laura (vivida por Bella Piero) tem dificuldades para ter intimidades com seu marido, Rafael, por conta de abusos sexuais que sofreu de seu padrasto na infância. Ela busca ajuda profissional, mas em vez de ir a um psicólogo, procura sessões de hipnose e coaching, o que é desaprovado pelo conselho. Na carta, a entidade reconhece que trata-se de uma obra de ficção, mas que ainda assim é capaz de “formar opinião” e presta um “desserviço à população brasileira ao tratar com simplismo e interesses mercadológicos” o sofrimento da personagem.

Níver do dia

Pepeu Gomes

cantor e músico brasileiro

66 anos