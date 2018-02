Mega-Sena pode pagar R$ 59 milhões na quinta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 2.011 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira (6), em São Paulo, não teve ganhador. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo concurso, na quinta-feira (8), será de R$ 59 milhões. Os números sorteados foram: 02, 28, 32, 35, 54, 58. Pela quina, 119 apostadores ganharam R$ 21.054,02 ; já a quadra rendeu R$ 601,64 às 5.949 apostas ganhadoras.

QUINA

O concurso 4.600 da Quina acumulou. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 3 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 02, 10, 17, 19, 51. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 217 apostas ganhadoras, R$ 1.986,28 Terno - 3 números acertados - 11.522 apostas ganhadoras, R$ 56,25 Duque - 2 números acertados - 209.997 apostas ganhadoras, R$ 1,69

LOTOMANIA

O concurso 1.838 da Lotomania acumulou. O próximo prêmio deverá ser de R$ 3 milhões. Os números sorteados foram: 05, 07, 12, 30, 33, 38, 43, 48, 50, 54, 57, 59, 65, 67, 70, 80, 84, 90, 94, 98. Confira o rateio: 20 números acertados - Não houve acertador 19 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 37.184,19 18 números acertados - 131 apostas ganhadoras, R$ 1.774,05 17 números acertados - 1.051 apostas ganhadoras, R$ 154,78 16 números acertados - 6.485 apostas ganhadoras, R$ 25,08 15 números acertados - 28.058 apostas ganhadoras, R$ 5,79 0 acertos - Não houve acertador

TIMEMANIA

O concurso 1.141 da Timemania também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 03, 22, 27, 30, 53, 60, 74. O time do coração foi a Inter de Limeira (SP) . O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 350 mil. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 35.413,91 5 números acertados - 137 apostas ganhadoras, R$ 738,55 4 números acertados - 2.169 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 21.237 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: INTER LIMEIRA/SP - 5.220 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.753 da Dupla Sena acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 700 mil. Confira os números sorteados e o rateio de cada um dos dois sorteios: 1º sorteio - 03, 05, 13, 24, 26, 40 Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras R$ 4.047,60 Quadra - 4 números acertados - 740 apostas ganhadoras R$ 75,01 Terno - 3 números acertados - 14.850 apostas ganhadoras R$ 1,86 2º sorteio - 05, 08, 23, 33, 41, 45 Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras R$ 3.362,62 Quadra - 4 números acertados - 859 apostas ganhadoras R$ 64,62 Terno - 3 números acertados - 15.580 apostas ganhadoras R$ 1,78