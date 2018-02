Dicas para usar o glitter nas sobrancelhas para o Carnaval

Strass coloridos

O sucesso do glitter no Carnaval 2017 foi indiscutível. Se durante a rotina o ideal é apostar em outfits mais clássicos e não exager na make, é no carnaval a hora de usar a criatividade para seguir a linha "mais é mais". Fantasias, maxi acessórios, mix de cores e estampas, exagero no iluminador, pigmentos e batons vibrantes são mais do que bem vindos na hora de compor o look carnavalesco.

Mas quem é do time que ama um bom brilho mas passa longe de produções complicadas, o Bem Paraná traz umas boas dicas.

A maquiagem é aliada nessas situações e existem alguns truques fáceis que vão economizar vários minutos na preparação pré-bloco. Para essa make só é necessário uma boa dose de glitter, pigmentos e fixadores para arrasar no beauty look.

Uma ideia é substituir a sombra clássica por glitter e aplicar em toda a pálpebra e cílios inferiores. O visual é super carnaval e ainda é super fácil de fazer, a dica é aplicar um pouco de gloss ou de hidratante labial para fixar bem o pigmento e, pronto: é só correr para o bloco.

Outra ideia é esquecer o corretivo e apostar no glitter também na parte inferior os olhos. A dica é escolher pigmentos mais finos e soltinhos para aplicar na região. A make faz a linha dramática, mas fica linda!

Quem é do time das básicas, dá para compor um beauty look chic e com um toque carnavalesco. Para isso basta aplicar o glitter apenas na pálpebra móvel e finalizar com um delineado gatinho clássico. A inspiração também é uma ótima versão para as festas de carnaval que rolam durante à noite.

O clássico gatinho pode ficar bem mais interessante em versões coloridas forradas de glitter. A dica para fazer em casa é apostar em um delineador vibrante e finalizar aplicando o glitter por cima com um pincel chanfrado bem fininho. Para potencializar a fixação, vá nos primers ou em uma camada fina de glos.

O brilho também pode ser usado nos fios das sobrancelhas (Confere nas dicas abaixo). Jane Muniz, sócia proprietária do Spa das Sobrancelhas ensina como usar o pozinho para decorar as sobrancelhas e deixar o olhar brilhando na hora da folia. A dica é usar um bom fixador para a pele e hidratantes.

Opções de maquiagem para sobrancelhas

Strass coloridos

Strass como terceiro olho

Glitter de duas cores

Glitter colorido

Glitter e strass juntos

Glitter nos olhos

Glitter também na boca

Glitter e strass na boca

Linhas de glitter dourado

Tigresa com glitter

Pronta para a folia

Contas nas sobrancelhas