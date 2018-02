Maria Prata divulga foto da filha de três meses com Pedro Bial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após três meses, a jornalista e consultora de moda Maria Prata divulgou a primeira foto da filha com o apresentador Pedro Bial, 59. Laura nasceu no dia 11 de novembro de 2017 no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A criança com 52 cm e 3,955 kg. "Três meses hoje e ela já quer sair voando! Atendendo a pedidos, essa é a Laura, pessoal", disse Prata, em sua conta no Instagram. Bial já é pai de cinco filhos, três biológicos e dois (João e Marina) que ele diz ter pegado "emprestado" de sua primeira mulher, Renée Castelo Branco. Com ela, o apresentador teve Ana. Já com a diretora editorial Isabel Diegues, o apresentador teve José Pedro.