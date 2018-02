Atlético-MG amplia em 5 mil lugares o projeto do estádio sem elevar custo

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em setembro do ano passado o conselho deliberativo do Atlético-MG aprovou a venda de 50,1% de um shopping que pertence ao clube para que o dinheiro seja usado na construção do estádio atleticano. A Arena MRV, como será chamada, foi ampliada antes mesmo de as obras iniciarem. O projeto original de 41,8 mil lugares passou para 47 mil lugares. E, de acordo com o clube, sem elevar os custos. O orçamento feito pelo Atlético prevê que a construção do próprio estádio vai custar R$ 410 milhões. Isso sem comprometer dinheiro do futebol ou até mesmo da futura arena. A quantia total será levantada através da venda de metade do shopping, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, a negociação do naming rights e a venda de cadeiras cativas. A ampliação do projeto foi divulgada pelo Atlético através do Twitter. Na tarde dessa terça-feira (6), o presidente Sérgio Sette Câmara se reuniu com os envolvidos no projeto. No entanto, o clube ainda não divulgou como foi feita a conta para elevar a capacidade da Arena MRV para 47 mil lugares. Ainda faltam alguns passos para que o Atlético inicie a construção do seu estádio. O principal deles é o projeto ser encaminhado pela prefeitura de Belo Horizonte para a Câmara Municipal, para que seja aprovado. Apesar de não ser algo que dependa apenas do clube, o presidente atleticano, Sérgio Sette Câmara, acredita que as obras vão começar ainda no primeiro semestre de 2018. "Está dentro do cronograma que foi estabelecido. A gente acredita que, neste semestre, vamos dar início às obras. É o que a gente espera. Existem alguns obstáculos a serem vencidos. Tecnicamente falando, não posso dizer nada, porque não tenho conhecimento. Sei que aprovação de projeto, entre outras coisas, nem sempre acontece dentro de um prazo que a gente gostaria que se efetivasse. Se tudo ocorrer bem e os obstáculos forem ultrapassados, ainda neste semestre a gente vai começar as obras", disse o mandatário alvinegro, antes de informar a ampliação do projeto.