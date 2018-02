Estilo, luxo e muito conforto no ambiente íntimo

Materiais de qualidade, no intuito de imprimir conforto e bem estar, não são apenas itens disponíveis em ambientes comuns em uma residência de estilo e requinte. Os espaços íntimos, como os banheiros, tomam um singelo ar de spas particulares, disponíveis para o uso cotidiano. O luxo está presente em cada detalhe, seja na harmonia dos tons, na combinação dos arremates, ou mesmo no emprego de tecnologias que abraçam a tarefa de melhorar a qualidade de vida.

“O principal intuito é compor o espaço reservado trazendo o máximo de conforto possível alinhando a composição dos materiais, criando assim um ambiente aconchegante e elegante utilizando como ponto de partida louças e metais que agregam beleza, design e conforto ao usuário”, pontua a arquiteta Caroline Andrusko, que apresenta em seu portfólio projetos conceituais e que chamam atenção pelos diferenciais apresentados. Um dos banheiros assinados pela profissional conta com coluna de banho com jatos que possibilitam a hidromassagem vertical e que conta com prateleira que abriga produtos de beleza e higiene – exuberante, a coluna se adequa ao cenário do banheiro coberto por porcelanato polido com acabamento marmorizado em tons neutros.

Já em outro espaço o destaque vai para o limestone na parte do box. O restante foi trabalhado com pastilhas, feitas com um composição de acabamentos de mármore, que com peças pequenas leva delicadeza para o banheiro - as peças mesclam o acabamento rústico com o brilhante que compõe o mosaico, levando um detalhe especial para o espaço. A madeira é outro elemento marcante, que evidencia-se no armário e prateleiras, imprimindo características de aconchego.

Curitiba no Baile da Vogue

A empresária Marcia Almeida, da Villa Batel Decor, participou do prestigiado Baile da Vogue 2018, com vestido assinado pela estilista Martha Medeiros. O baile de carnaval mais esperado do ano reuniu famosos e outras personalidades brasileiras no hotel Unique, em São Paulo, em torno do tema “Divino, Maravilhoso”, música de Caetano Veloso e Gilberto Gil que marcou o período da Tropicália.

O decorador Marcelo Franchello e a empresária Marcia Almeida

Visita Especial

O escritório Arquitetare, de Elaine Zanon e Claudia Machado, foi recebido com um café especial na NPK Mármores. Os convidados conferiram todo o showroom e tiveram a oportunidade de apreciar os lançamentos da marca.

Vanessa Nascimento, Diego Garrett, Andreia Gonzaga, Marcia Fujimoto, Debora Merhy, Claudia Machado, Eduar Merhy Neto, Elaine Zanon, Renata Schultz, Cristina Cardoso, Vivian Hansen e Mariane Alberti.