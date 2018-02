Jim Carrey lança campanha contra o Facebook por 'interferência russa'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jim Carrey anunciou, em seu perfil no Twitter nesta terça (6), que apagaria sua conta no Facebook, além de vender suas ações da companhia. "Encorajo todos os outros investidores que se importam com o nosso futuro a fazerem o mesmo", afirmou o ator. Carrey afirmou que o Facebook lucrou com a interferência russa nas eleições americanas e que não estaria agindo o suficiente para parar com isso. "Durante muito tempo, os EUA desfrutaram de uma vantagem geográfica no mundo com os oceanos dos dois lados para protegê-lo", afirmou o ator em uma declaração obtida pelo "Hollywood Reporter" . "Agora, as mídias sociais criaram pontes cibernéticas sobre as quais aqueles que não têm a melhor intenção em mente podem atravessar e nós estamos permitindo isso. Nenhum muro nos protegerá. Devemos encorajar mais supervisão pelos proprietários dessas plataformas. O acesso fácil deve ser gerenciado de forma mais responsável. O que precisamos agora são investidores ativistas para enviar uma mensagem de que é necessário um controle responsável. O que o mundo precisa agora é do capitalismo com consciência." O Facebook e outras redes sociais veicularam, com destaque, fake news a fim de "tumultuar" a eleição presidencial dos EUA, em 2016.