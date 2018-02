Kylie Jenner revela nome e mostra primeira foto da filha 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao mostrar a primeira foto da filha nesta terça (6), Kylie Jenner, 20, a caçula do clã-Kardashian-Jenner, revelou também o nome da menina: Stormi. A bebê, que nasceu no dia 1º de fevereiro, é fruto da relação da artista com o rapper TravisScott, 25. Na foto, a pequena Stormi aparece segurando o dedo de Kylie. Uma parte da face da criança aparece desfocada . A GRAVIDEZ Apesar de inúmeros rumores da imprensa e de fãs, sempre que era vista em público, Kylie escondia a barriga e seus cliques em redes sociais não mostrava seu corpo. Kylie só anunciou a gestação e o nascimento da filha neste domingo (4). Ao revelar a notícia em sua conta no Instagram, Kylie se desculpou por não ter exposto a gravidez, mas explicou que precisava "se preparar" para o momento "sem estresse". "Eu sabia que o meu bebê iria sentir todo o estresse e todas as minhas emoções", escreveu ela. BABY BOOM Kylie não foi a única Kardashian a ter filho neste ano. No dia 15 de janeiro nasceu também o terceiro filho de Kim Kardashian com o marido, Kanye West. O casal pagou cerca de US$ 45 mil (R$ 140 mil) por uma barriga de aluguel, já que, devido à complicação da última gravidez, Kim poderia ter uma gestação de risco. Além das duas, Khloe Kardashian revelou no final de 2017 que estava grávida. Ela namora o jogador de basquete Tristan Thompson.