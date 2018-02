Tiago Leifert desmente Jaqueline ao vivo no 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jaqueline de fato mencionou que daria o anjo para Mahmoud. O VT da promessa foi mostrado por Tiago Leifert no "BBB 18" ao vivo nesta terça-feira (6). No vídeo, Jaqueline e Mahmoud estavam deitados na cama quando ela falou "se eu ganhasse o anjo eu te daria". A conversa aconteceu na madrugada da última sexta (2). No dia seguinte, sábado (3), a loura ganhou a prova do anjo, junto com Gleici. No domingo (4), as duas escolheram imunizar Jéssica. Mahmoud acabou indo para o paredão com 7 votos da casa. A promessa não cumprida deixou o sexólogo com a pulga atrás da orelha e ele foi tirar satisfações. Jaqueline não gostou nada e acabou iniciando um grande barraco que envolveu vários participantes da casa. BARRACO A confusão começou quando Ana Paula contou para a emparedada Jaqueline que o sexólogo havia dito para vários participantes da casa que ela daria o anjo para ele. Revoltada, Jaqueline disse que ia tirar satisfação com o "brother". "Não vai ficar assim, não. Posso sair amanhã, mas o que eu tenho para falar, vou falar na cara dele." A biomédica aguardou o término da sessão e confrontou Mahmoud: "Senta aqui, seu falso!". O sexólogo tentou contornar a situação afirmando que não havia chamado a colega de falsa: "Não te chamei de falsa". Mahmoud foi para a varanda e relembrou que a "sister" havia lhe prometido o anjo caso vencesse. Jaqueline rebateu e afirmou que não o havia prometido nada. "Como ia prometer algo que não tinha ganhado? Você não ganhou sete votos à toa, não". "Se eu voltar, vai ser para ganhar um milhão e meio", disse Mahmoud.