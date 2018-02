Novo secretário faz primeira reunião com comando das instituições de segurança do Paraná

(foto: Larissa Portes/SESP)

Um dia após tomar posse como secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, Julio Reis reuniu o comando de todas as instituições vinculadas à pasta. O encontro aconteceu no gabinete do secretário. Reis afirma que a intenção da reunião foi afinar o trabalho com todas as forças de segurança do Estado e se inteirar das principais demandas de cada instituição. As reuniões serão frequentes para que os principais temas da segurança pública do Paraná sejam amplamente discutidos.

Estiveram presentes o diretor-geral da Sesp, tenente-coronel Orlando Artur, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Maurício Tortato, o delegado-geral da Polícia Civil, Naylor Gustavo Robert de Lima, a chefe do Estado-Maior da PM, coronel Audilene Rosa de Paula Dias da Rocha, o diretor do Departamento Penitenciário do Paraná, delegado Luiz Alberto Cartaxo de Moura, o diretor da Polícia Científica, Hemerson Bertassoni, e a delegada Márcia Tavares da assessoria civil da Sesp.