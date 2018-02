Merkel e social-democratas chegam a acordo na Alemanha

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Mais de quatro meses após as eleições, a chanceler alemã, Angela Merkel, chegou a um acordo para formar uma coalizão. A parceria será travada entre seu partido CDU (União Cristã-Democrata) e o rival SPD (Partido Social-Democrata). Participará ainda a CSU (União Cristã-Social), aliada de Merkel na Baviera. O acordo foi noticiado pela imprensa local e em seguida a liderança do SPD confirmou os avanços em uma mensagem enviada a seus membros via Whatsapp: “Cansados, mas satisfeitos”. As negociações se arrastaram noite adentro, após uma maratona de conversas entre os representantes dos partidos. O acordo —em que Merkel fez importantes concessões— é um importante passo rumo à formação de um governo na maior economia europeia, após uma espera considerada longa demais por outros dos líderes do continente. O presidente francês, Emmanuel Macron, afinal depende de Berlim para implementar as reformas que prometeu à União Europeia. A última etapa para haver um novo governo na Alemanha deve ser a aprovação dessa parceria pelos mais de 460 mil membros do SPD, que votam por correio nas próximas semanas. Se receber o aval, o novo governo pode ser inaugurado até abril. No meio-tempo, o gabinete atual segue com plenos poderes, sem restrições. CDU e SPD governam juntos desde 2013, mas a aliança incomodou parte do eleitor social-democrata, contribuindo a seu resultado historicamente ruim no pleito de 24 de setembro —seu pior desde a Segunda Guerra (1939-1945). O SPD teve 20,5% dos votos, contra os 32,9% da CDU. O partido ultranacionalista de direita AfD (Alternativa para a Alemanha) recebeu 12,6%. Com um acordo entre CDU e SPD, a AfD será o principal partido da oposição, um cenário que preocupa parte do país. A ala jovem do SPD chegou a pedir o boicote da coalizão para garantir que os social-democratas fossem a maior sigla de oposição no Parlamento. CARGOS O acordo entre CDU, CSU e SPD provavelmente significa que Merkel continuará no cargo de chanceler. Sua permanência era dada como certa até as eleições, mas as duras negociações danificaram a sua reputação. Ela governa a Alemanha há 12 anos. O custo para o tratado pode ter sido alto: diversos dos cargos de alto escalão do governo devem ir para o rival SPD. O líder social-democrata, Martin Schulz, deve ser o próximo ministro das Relações Exteriores, por exemplo, e o partido acumulará também as pastas das Finanças e do Trabalho. A CDU, por sua vez, manterá Defesa, Economia e a própria chancelaria, enquanto a CSU ficará com o Interior. ‘Foi um processo doloroso‘, disse Merkel na terça-feira (6), sobre a dificuldade das negociações. Já Schulz afirmou que o acordo marca ‘uma mudança fundamental de direção na Europa‘. ‘A CDU não gostaria de ter cedido tanto, e seguramente deu mais do que queria‘, disse à Folha Patricia Hogwood, especialista em política europeia na Universidade de Westminster (Reino Unido). ‘Mas foi um risco calculado e é menor do que parece. Se olharmos para as políticas descritas no acordo, veremos que a CDU conseguiu impor a maior parte de suas preferências.‘ Os partidos negociaram afinal, além dos ministérios, a plataforma política dos próximos anos. Eles concordaram em endurecer o controle à exportação de armas, por exemplo, excluindo os países compradores que participam da guerra no Iêmen, como a Arábia Saudita. CDU e SPD também se comprometeram a limitar em 1.000 o número de refugiados entrando por mês na Alemanha para se reunir com familiares residindo ali. Esse foi um dos pontos duros das negociações, assim como a proibição de um pesticida considerado danoso à população de insetos na Europa —essa última medida era uma reivindicação dos social-democratas. O acordo está descrito em um documento de 167 páginas e 14 capítulos, detalhando o programa para os próximos quatro anos. Um dos fios condutores da política acordada entre CDU, CSU e SPD é fortalecer a Europa, em uma parceria com a vizinha França. O tom pró-Europa explica a aparente nomeação do social-democrata Schulz para ministro das Relações Exteriores, e há relação também com o fato de que a SPD acumulou a pasta das Finanças —uma posição fundamental nas negociações com os aliados europeus.