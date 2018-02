Último dia da programação tem maratona musical, ópera e pianista prodígio

(foto: Cido Marques/FCC)

Nesta quinta-feira (8/2), acontecem as últimas apresentações da 35ª Oficina de Música de Curitiba. No Teatro do Paiol, a partir das 14h, tem Maratona Musical, com o encerramento das classes dos cursos de MPB. No Guairão, às 21h, acontece o Concerto de Encerramento, com participação do menino prodígio Estefan Iatcekiw, de 13 anos, no piano.

O jovem pianista curitibano tem um vasto currículo, com apresentações e prêmios internacionais. Começou a estudar piano aos 5 anos de idade e aos 9 fez o primeiro recital solo. Em 2015, ganhou o 1º lugar no concurso nacional de piano Souza Lima e foi classificado como grande revelação musical do ano. Também foi premiado com o 1º lugar no concurso nacional Mackenzie e no concurso internacional Rachmaninoff (Alemanha) além do prêmio como melhor interpretação de peças do compositor russo Rachmaninoff.

No programa do concerto final, serão executadas obras solo para piano, trechos de Porgy and Bess, de George Gershwin, em homenagem aos 120 anos do nascimento do compositor.

Ainda no Guairão, antes do Concerto de Encerramento, às 20h, haverá apresentação da turma de Prática de Coro Infantojuvenil, com a professora Ana Yara Campos e a pianista Letícia Lass. A apresentação será no saguão do teatro, como uma espécie de recepção ao público.

Mais oficina

Cenário da música erudita, a Capela Santa Maria recebe, às 18h, o show de Música Antiga. O concerto marca o encerramento das classes desse estilo. Com direção musical de Rodolfo Richter, o espetáculo terá o programa de Cláudio Monteverdi, com trechos do Il Combattimento di Trancredi e Clorinda.

Nesta quinta-feira também é a última oportunidade para assistir à Ópera Estúdio. A Flauta Mágica será apresentada às 19h, no Guairinha.

O espetáculo tem a direção musical de Abel Rocha, direção cênica de William Pereira e também conta com a classe de ateliê de criação de acessórios, ministrada por Maria Adélia.

Programação desta quinta-feira (8/2)

14h às 19h - Maratona Musical

Teatro do Paiol - gratuito

Praça Guido Viaro, s/nº - Prado Velho

18h - Encerramento das Classes de Música Antiga

Capela Santa Maria - gratuito

Conselheiro Laurindo, 273 - Centro

19h - Opera Estúdio

A Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, libreto de Emanuel Schikaneder

Teatro Guaíra - Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) – R$ 20 e 10

Rua XV de Novembro, 971 - Centro

21h - Concerto de Encerramento da 35ª Oficina de Música de Curitiba

Regente: Abel Rocha

Solistas: Rosana Lamosa - soprano e Leonardo Neiva – Barítono

Anna Serova: viola

Estefan Iatcekiw: piano

Assistente de regência: Natalia Laranjeira

Assistente da Orquestra Sinfônica: Carlos Domingues

Regente do coro: Mara Campos

Preparadora vocal: Lúcia Passos

Professor da classe de Spallas: Emmanuele Baldini

Teatro Guaíra - Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão) R$ 30 e 15

Rua XV de Novembro, 971, Centro