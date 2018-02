PSDB fecha questão sobre reforma, mas não punirá quem votar contra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Executiva Nacional do PSDB decidiu nesta quarta-feira (7) reafirmar o fechamento de questão e orientou que os 46 deputados da legenda votem pela aprovação da reforma da Previdência, mesmo com a bancada dividida na Câmara. O presidente da legenda e governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, garantiu, no entanto, que quem votar contra não sofrerá nenhuma sanção interna. As informações são da Agência Brasil. A medida já havia sido aprovada na reunião da Executiva em dezembro. O governador de Goiás, Marconi Perillo, foi um dos defendeu punição àqueles que votarem contra a proposta, mas foi voto vencido. “Se não aprovar a reforma da Previdência agora, o Brasil vai quebrar”, alertou Perillo. Alguns governadores presentes à reunião em Brasília destacaram a necessidade de fazer reforma da Previdência também nos Estados. O governador Pedro Taques, do Mato Grosso, adiantou que fará uma reforma previdenciária no Estado nos próximos três meses, elevando a contribuição de 11% para 13%. Nesta quarta, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a previsão da votação da reforma da Previdência está mantida para o dia 20 de fevereiro. A declaração foi feita a jornalistas, na porta da residência oficial da Câmara, no Lago Sul, após o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), dizer que a votação deve ocorrer até o dia 28 de fevereiro.