'Não há outro lugar onde gostaria de estar', diz Jennifer Aniston sobre mansão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jennifer Aniston, 48, mostrou a mansão onde mora com o marido, o ator Justin Theroux, 46. A atriz de "Friends" comprou o imóvel em 2011 por US$ 21 milhões (cerca de R$ 67 milhões) e disse que teve dificuldades em deixar o marido colaborar com a decoração do ambiente. "Eu olho para meu marido, meus cachorros e nossa casa, e não há outro lugar onde eu gostaria de estar", afirmou a atriz à revista "Architectural Digest". O processo de reforma foi tão divertido que Aniston afirma que, se não fosse atriz, gostaria de ser uma designer de interiores. "Tem algo em escolher tecidos e acabamentos que nutre minha alma", contou. O designer Stephen Shadley contou para a publicação que Aniston escolheu materiais de madeira, bronze e pedra para o novo lar. "Não importa quanto algo seja glamoroso, precisa ser aconchegante e convidativo", explicou. Para a atriz, "sensualidade é importante, mas o conforto é essencial". Ela conta ainda que passa os domingos cozinhando ao lado do marido e recebendo amigos na piscina da mansão, que conta com duas salas, escritório e um banheiro "ao ar livre". "Em toda curva, você tem uma experiência. Todos os lugares que você olha, terão uma bela vista. Trabalhamos muito para criar essa sensação", finaliza Aniston. Aniston e Theroux se casaram em uma cerimônia realizada no jardim da mansão, em 2015. O casamento secreto foi planejado como uma festa de aniversário de Theroux, a fim de evitar vazamentos para a imprensa, e contou apenas com amigos próximos do casal. CASAMENTOS Jennifer Aniston e Brad Pitt se casaram em 2000, mas o casamento deles começou a ter problemas em 2004,quando Pitt e Angelina Jolie supostamente começaram a se relacionar durante as gravações do filme "Sr. E Sr.ª Smith". Na época, ambos negaram qualquer envolvimento, mas começaram a ser fotografados juntos nas viagens de Jolie em missões humanitárias. Jolie e Pitt começaram a namorar publicamente logo após o divórcio do ator, mas se casaram apenas em 2014. O casal tem seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. Eles se divorciaram em setembro de 2016, após 11 anos juntos. Na época, o site TMZ informou que Angelina entrou com o pedido de divórcio alegando diferenças irreconciliáveis -Brad teria problemas com álcool. Recentemente, Brad, que afirma ter parado de beber desde a separação de Angelina, começou a fazer terapia e teria pedido desculpas "por todo mal-estar causado" a sua primeira ex-mulher, que agora é casada com Justin Theroux. O ator e Aniston se casaram em 2015, em uma cerimônia realizada na sua residência em Bel-Air. Em janeiro, Jolie e Aniston se encontraram pela segunda vez em nove anos no Globo de Ouro. Na ocasião, a ex-mulher de Pitt foi flagrada ignorando a atriz de "Friends" no palco da cerimônia.