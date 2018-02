Grêmio faz nova oferta e vê André insatisfeito com Sport

André (foto: Geraldo Bubniak)

JEREMIAS WERNEK E SAMIR CARVALHO PORTO ALEGRE, RS, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio não desistiu de André. Nos últimos dias, o clube gaúcho fez uma nova proposta ao Sport para contratar o atacante e ouviu outra negativa. A oferta teve aumento no valor e até cláusula com garantia de cifras futuras, mas mesmo assim foi rechaçada. A equipe tricolor, no entanto, vê o jogador chateado com a postura da direção pernambucana.

Por conta disso, André pediu para não jogar diante do Santos-AP, na estreia da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (7). A nova oferta do Grêmio chegou a 2 milhões de euros (R$ 8 milhões na cotação atual), mais empréstimo de um jogador e ainda inclusão de cláusula com garantia de venda de André em até dois anos.

Caso a transferência não ocorra, o clube gaúcho se compromete a pagar mais um valor. O contato do Grêmio foi realizado na última semana e gerou nova negativa do Sport. André foi comunicado da posição e não gostou. O centroavante já havia se surpreendido com a primeira resposta.

Após a oferta inicial, o time rubro-negro pediu 15 milhões de euros (R$ 60 milhões). André tem contrato com o Sport até 2022 e, segundo apurou a reportagem, está com salários, férias e 13º atrasados. Em Porto Alegre, o Grêmio decidiu que chegou ao seu limite. O clube tricolor não irá aumentar a oferta outra vez, mas deixa a possibilidade de ter André em compasso de espera para caso de uma mudança de cenário com o Sport.