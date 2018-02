Luis Fabiano rescinde com o Vasco e pode se aposentar

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Fabiano está de malas prontas para deixar o Vasco. Após rodadas de reuniões, as partes chegaram a um acordo para rescindir o contrato do atacante que iria até fevereiro de 2019. O clube devia pouco mais de R$ 1 milhão ao jogador e irá parcelar a dívida em 30 vezes, conforme revelado pelo UOL Esporte no último sábado (3). O departamento jurídico cruzmaltino e do atleta finalizam os últimos trâmites burocráticos para anunciar oficialmente o trato.

Convivendo com seguidas lesões e cirurgias no joelho direito, Fabuloso não descarta a aposentadoria. O prazo de retorno aos gramados é de pelos menos três meses. Porém, em outras oportunidades no Vasco em que estava "apto" a voltar, sentiu novamente dores no local.

Luis Fabiano tem se tratado no Reffis do São Paulo e não está descartado um retorno ao clube onde fez história.

Outra possibilidade, caso não se aposente, é a Ponte Preta, equipe onde foi revelado e que já declarou por diversas vezes ter vontade de encerrar a carreira. O atacante, inclusive, tem residência em Campinas (SP).

Com as saídas dos medalhões Luis Fabiano, Nenê e Anderson Martins, o Vasco deu uma aliviada na folha salarial e pode surgir com reforços.

Nesta terça-feira (7), por exemplo, o clube acertou o empréstimo de Giovanni Augusto, do Corinthians. O meia é aguardado nesta quinta (8) para exames médicos. Técnico cruzmaltino, Zé Ricardo afirmou esta semana que não solicitará nomes para substituir Fabuloso.

O time, atualmente, conta para o setor com Andrés Rios e Riascos. Luis Fabiano chegou ao Vasco em fevereiro de 2017, disputou 20 partidas e fez seis gols.