São Paulo confirma acerto com Valdívia até o fim do ano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (7), via Twitter, o sexto reforço para a temporada. Emprestado pelo Internacional, Valdívia assinou com o clube tricolor até o fim desta temporada. O meia-atacante estava no Atlético-MG, clube com o qual tinha vínculo até maio, mas não era regularmente utilizado e foi liberado para negociar com os paulistas. Por isso, a operação não teve custo para o São Paulo, que vai ter de desembolsar R$ 250 mil de salário para o jogador.

A contratação era uma solicitação do treinador Dorival Júnior, que enxergava a necessidade de o elenco contar com mais um atleta de velocidade que atue pelas beiradas do campo. Após a vitória sobre o Botafogo, no último sábado (3), o técnico já elogiou o reforço.

O jogador, de 23 anos, sofreu uma lesão quando defendia a seleção olímpica e estava no auge da carreira, pelo Internacional, em 2015.

Por isso, precisou ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo. Depois, teve dificuldade para engatar uma sequência boa de jogos.

Pelo Atlético-MG, em 2017, ele disputou 31 jogos e marcou dois gols, sendo criticado pelo público e até mesmo não relacionado para alguns confrontos neste início de temporada.

Aprovado nos exames médicos realizados no último sábado, ele deve integrar o elenco nesta semana e estar apto para estrear após o Carnaval.

Além de Valdívia, o São Paulo contratou para esta temporada o goleiro Jean, o zagueiro Anderson Martins, o meia Nenê, e os atacantes Diego Souza e Tréllez.