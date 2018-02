Lollapalooza anuncia show de David Byrne em Curitiba

Depois do Lollapalooza Brasil anunciar David Byrne em 3 capitais, chegou a hora de Curitiba receber o líder e fundador do Talking Heads. Ele irá se apresentar no Teatro Positivo, dia 26 de março. Além dessa data, ele também irá para Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Estes concertos mais intimistas fora de São Paulo, conhecidos como Side Shows, dão oportunidade ao público de outras cidades que não podem ir até o Festival de vivenciar a experiência e energia do Lollapalooza Brasil.

Os ingressos já estão à venda pela internet (www.diskingressos.com.br), na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência – Teatro Positivo, em Curitiba) e pontos de venda espalhados pela cidade. Os shows são realizados pela TIME FOR FUN.

A performances faz parte da turnê promocional do novo álbum solo “American Utopia”, que chega ao mercado apenas no próximo dia 9 de março. Este é o 1º trabalho desde o lançamento de “Grown Backwards” (2004) e serve como componente musical para o projeto multimídia, Reasons to Be Cheerful, que tem o intuito de disseminar mensagens positivistas. O recém-lançado single “Everybody's Coming to My House” já vem conquistando excelente feedback.

"Vamos trazer algumas músicas novas...e muitas outros que, suponho, são familiares. Estou animado. Este é o show mais ambicioso que fiz desde "Stop Making Sense", diz David Byrne sobre os shows.

Além desse novo Side Shows, o Lollapalooza Brasil já havia confirmado outras apresentações.

SERVIÇO:

LOLLAPALOOZA SIDE SHOWS - DAVID BYRNE

REALIZAÇÃO: TIME FOR FUN

Data: segunda-feira, dia 26 de março de 2018

Local: Teatro Positivo - R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido, Curitiba

Horário Karina Zeviani: 20h

Horário David Byrne: 21h

Capacidade: 2.400 lugares

Ingressos: de R$170 a R$480 (ver tabela completa)

Classificação etária: 13 a 15 anos: permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal. 16 anos em diante: permitida a entrada desacompanhados.

Acesso para deficientes

Ar-condicionado

Site: www.diskingressos.com.br



INGRESSOS:

PREÇOS POR SETORES

MEIA-ENTRADA

INTEIRA

PLATEIA INFERIOR

R$ 240,00

R$ 480,00

PLATEIA SUPERIOR

R$ 170,00

R$ 340,00

- Para estudantes de 1º, 2º e 3º grau incluindo Graduação, Pós-Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado mediante a carteira de estudante no ato da compra, com apresentação da Carteira de Identidade na entrada (portaria) do Teatro.

- A carteira de estudante deverá estar rigorosamente dentro do prazo de validade, e acompanhada da Carteira de Identidade para comprovação de autenticidade do titular.

- Para pessoas acima dos 60 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade, expedida pelo órgão competente, no momento da compra do ingresso e na entrada (portaria) do Teatro.

- Para doadores de sangue com carteira comprobatória.

- Para professores do ensino público e privado mediante a carteira de identificação no ato da compra e apresentada juntamente com a Carteira de Identidade na entrada (portaria) do Teatro.

- Parcelamento dos ingressos em até 2x

DESCONTOS ESPECIAIS

VENDAS

PONTOS DE VENDAS EM CURITIBA

Loja Disk Ingressos Shopping Palladium:

Horário: Segunda à sexta de 11h a 23h

Sábado de 10h a 22h

Domingo de 14h a 20h

Quiosque Shopping Estação

Horário: Segunda à sábado de 10h a 22h

Domingo de 14h a 20h

Quiosque Shopping Mueller

Horário: Segunda à sábado de 10h a 22h

Domingo de 14h a 20h

Call Center Disk Ingressos "receba em casa":

(41) 3315-0808

Horário: Segunda à sábado de 9h a 21h

Domingo de 9h a 18h

Bilheteria Teatro Positivo

Horário: Segunda-feira à sexta-feira: 11h às 15h / 16h às 20h

Sábado: 17h às 21h

Domingo: A bilheteria abrirá 02 (duas) horas antes do espetáculo.

Dia de espetáculo (segunda à sábado): A bilheteria ficará aberta até o início do espetáculo.

Telefone: (41) 3317-3283

INTERNET: www.diskingressos.com.br

FORMAS DE PAGAMENTO

Não serão aceitos cheques.

Pagamentos somente em dinheiro ou cartões de crédito e Débito. (Visa e Mastercard)

INFORMAÇÕES: 41 33173283 / 33150808