Carnaval de rua muda trajeto de 22 linhas de ônibus no centro de Curitiba

A Urbs vai desviar 22 linhas de ônibus entre a tarde deste sábado (10/2) e a manhã de domingo (11/2) na região da Rua Marechal Deodoro e Avenida Marechal Floriano Peixoto. Os desvios serão necessários em função do desfile de carnaval de rua de Curitiba, na Marechal Deodoro.

O trecho bloqueado reservado para os desfiles fica entre a Rua Mariano Torres e a Alameda Doutor Muricy. Os ônibus começarão os desvios às 12h do sábado. As linhas voltarão a circular normalmente a partir das 7h do domingo.

Veja os desvios de ônibus no Carnaval:

LINHAS DIRETAS (Ligeirinhos)

Barreirinha/Guadalupe – no sentido Fazendinha, os ligeirinhos vindos pela rua Luiz Leão seguem em frente e desviam pela Rua Tibagi, Travessa Itararé e Rua Pedro Ivo, dobrando à esquerda, na Rua João Negrão, onde estão as estações-tubo em frente ao Terminal Guadalupe.

Colombo/CIC – no sentido Colombo, a partir da estação-tubo na Travessa Nestor de Castro, nos fundos da Catedral, os ônibus desviam pela Alameda Augusto Stellfeld, ruas Visconde de Nacar e André de Barros, retomando o caminho normal na rua Desembargador Westphalen.

Pinhais/Campo Comprido – no sentido Campo Comprido, a partir da estação-tubo no cruzamento da Rua Mariano Torres com a Av. Sete de Setembro, os ligeirinhos desviam pelas ruas Conselheiro Laurindo, Nilo Cairo, Mariano Torres, Presidente Carlos Cavalcanti, Barão do Serro Azul e retomam ao caminho normal a partir da Travessa Nestor de Castro.

Centenário – vindo pela Rua Mariano Torres, segue em frente, pela pista à direita, até o cruzamento com a Rua Conselheiro Araújo. Dobra na Rua Tibagi em retorno ao bairro, fazendo embarque e desembarque de passageiros na estação-tubo Círculo Militar.

LINHAS CONVENCIONAIS

Marechal Hermes/Santa Efigênia – da Rua Cruz Machado, contornam a Praça Tiradentes e seguem o caminho normal pela Travessa Tobias de Macedo.

Juvevê/Água Verde – sentido Juvevê, ônibus que trafegam pela Avenida Marechal Floriano, desviam, à direita, na Rua José Loureiro. Nesse ponto haverá uma parada provisória para embarque e desembarque. O desvio prossegue pelas ruas Conselheiro Laurindo e XV de Novembro, dobrando à direita na Rua Presidente Faria. No sentido Água Verde, os ônibus saem da Alameda Dr. Muricy para a rua Cândido Lopes, seguindo pela Avenida Visconde de Nacar.

Cristo Rei – da Rua Conselheiro Laurindo, desvio pelas ruas Benjamim Constant, Mariano Torres, Presidente Carlos Cavalcanti e Barão do Serro Azul, e ainda Travessa Nestor de Castro, Alameda Doutor Muricy e Rua Cândido Lopes.

Canal da Música/Vista Alegre – a partir da Rua do Rosário, ônibus contornam a Praça Tiradentes e passam ao lado da Catedral.

Cajuru, Tarumã, Augusta e Alto Tarumã – da Rua XV de Novembro, desviam pela Rua Tibagi, Avenida Visconde de Guarapuava e Avenida Marechal Floriano, por onde chegam aos respectivos pontos, na Rua José Loureiro.

Jardim Mercês/Guanabara; Bom Retiro/PUC; Água Verde/Abranches; Ahú/Los Angeles –

sentido centro, vindos da Avenida Marechal Floriano, todos os ônibus dessas linhas desviam pela Avenida Visconde de Guarapuava, ruas Alferes Poli, Visconde de Nacar (pela canaleta) e Cruz Machado, contornando a Praça Tiradentes. No sentido bairro, a partir da Alameda Doutor Muricy, desvio pela Rua Cândido Lopes, Alameda Doutor Carlos de Carvalho, Rua Visconde de Nacar e Rua André de Barros.

Raquel Prado – apenas no sentido Centro, vindo da Rua Dr. Muricy, entra na Cruz Machado e segue para a Praça Tiradentes.

Alcides Munhoz/Jardim Botânico – no sentido Alcides Munhoz, ônibus vindos da Rua XV de Novembro (sentido centro) desviam pelas ruas Presidente Faria, Presidente Carlos Cavalcanti e Barão do Serro Azul, retomando o caminho normal através da Travessa Nestor de Castro. No sentido oposto, a partir da Alameda Doutor Muricy, desvio pela Rua Cândido Lopes, Alameda Doutor Carlos de Carvalho, Rua Visconde de Nacar e Rua André de Barros.

Detran/Vicente Machado; Jardim Social/Batel; Rua XV/Barigui – procedentes da Rua XV, os ônibus desviam pelas ruas Mariano Torres, Presidente Carlos Cavalcanti, Barão do Serro Azul, Travessa Nestor de Castro, trecho da Alameda Augusto Stellfeld, ruas Ébano Pereira e Cruz Machado, Alameda Doutor Muricy, Rua Cândido Lopes, Alameda Doutor Carlos de Carvalho, ruas Visconde de Nacar e Emiliano Perneta.

Itupava/Hospital Militar – após descer em direção ao centro, pela rua Conselheiro Araújo, faz desvio pelas ruas Presidente Carlos Cavalcanti, Barão do Serro Azul, Travessa Nestor de Castro, trecho da Alameda Augusto Stellfeld, ruas Ébano Pereira e Cruz Machado, Alameda Doutor Muricy, Rua Cândido Lopes, Alameda Doutor Carlos de Carvalho, ruas Visconde de Nacar e Emiliano Perneta.