Em Curitiba, ufólogos pedem liberação de documentos do Caso Varginha

(foto: divulgação / Prefeitura de Varginha )

Ufólogos de todo o País devem ser reunir em Curitiba entre os dias 16 e 18 de março para o XXII Congresso Brasileiro de Ufologia. Entre temas do evento, haverá o lançamento da campanha “Temos o direito de saber”, que reivindica o reconhecimento oficial da queda de uma nave alienígena em Varginha (MG), em 20 de janeiro de 1996.

De acordo com o ufólogo A. J. Gevaerd, editor da revista UFO, durante o evento será feito um abaixo-assinado direcionado ao Exército Brasileiro, Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros do município mineiro, visando à abertura imediata dos arquivos secretos do caso. Também será solicitado ao governo federal que revele os segredos da Operação Prato, realizada na cidade de Colares, no Pará, envolvendo situações ufológicas.

Durante o mês de fevereiro, as inscrições para o evento também estão abertas para interessados em geral e colaboradores no site www.ufologiabrasileira.com.br. Organizado pela revista UFO, publicação brasileira especializada em Ufologia, o encontro reunirá os mais importantes estudiosos dos fenômenos extraterrestes e interplanetários e investigações acerca de investigações alienígenas. Paralelamente será realizado o IV Encontro de Ufologia Avançada do Paraná.

Conferências internacionais

Esta edição do Congresso Brasileiro de Ufologia contará com a participação de dois conferencistas internacionais. O engenheiro nuclear Jan Harzan, dos Estados Unidos, é presidente da MUFON, a maior entidade de pesquisas ufológicas da atualidade. Seus trabalhos sobre métodos da propulsão eletromagnética dos UFOs levaram a grandes avanços no conhecimento do tema. Da Argentina vem para o evento o jornalista e psicólogo Gustavo Fernández, autor de 17 livros sobre fenômenos ufológicos e parapsicológicos. É fundador do Instituto Planificador de Encontros Próximos (IPEC) e colaborador do History Channel.

O professor Wilson Picler, presidente da Uninter, é o convidado especial do congresso. Físico e especialista em metodologia científica, ele vem se notabilizando por seus estudos de Expolítica, a combinação do conhecimento alcançado em mais de 70 anos de pesquisas ufológicas com ciências políticas, humanas e sociais. Apoiador de atividades de vanguarda em ciência e paraciência, Picler é patrono do Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO), organização não governamental destinada a aglutinar e coordenar os movimentos exopolíticos no país.

Palestrantes brasileiros

Durantes os três dias de congresso, os participantes terão a oportunidade de ouvir as abordagens dos mais respeitados ufólogos brasileiros. Marco Petit (RJ), Welliston Paiva (CE), Toni Kurowski (PR), Marco Aurélio Leal (SP), Alcione Giacomitti (PR), Ataíde Ferreira (MT), Flori Tasca (PR), Luis Vieira de Matos (MS) Thiago Ticchetti (DF) e A. J. Gevaerd (PR).

As palestras versarão sobre a intervenção direta de alienígenas na condução da investigação ufológica, pesquisa e interação com seres extraterrestres na região Nordeste, aperfeiçoamento e padronização de métodos e ações na ufologia brasileira, UFOs e tripulantes no Brasil revelados em investigação de campo, UFOS usados em experimentos militares com cientistas nazistas, a dinâmica psicológica que explica a razão do medo de extraterrestes, exopolítica e exodireito, encontro e futuro convívio com visitantes interplanetários. O congresso ainda incluirá duas questões aos debates: nossa ciência pode reproduzir tecnologias alienígenas? e o que virá depois da abertura oficial da realidade ufológica?

Serviço

XXII Congresso Brasileiro de Ufologia

Organização: Revista UFO

Data: 16 a 18 de março, das 9 às 18 horas

Local: Hotel Nacional Inn Torres (Rua Mariano Torres, 976 - Centro, Curitiba)

Inscrições e programação: www.ufologiabrasileira.com.br