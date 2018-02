Companhia Athletica de Curitiba contrata novos profissionais

(foto: Divulgação)

A academia Companhia Athletica Curitiba está em busca de novos talentos, com terceiro grau completo, para a área de musculação e para as mais variadas modalidades de ginástica. Os interessados devem encaminhar o currículo para selecao.curitiba@ciaathletica.com.br, até o dia 22 de fevereiro. No assunto do e-mail, escreva: para a área de musculação, "VAGA MUSCULAÇÃO"; para ginástica, "VAGA GINÁSTICA"; para ambas, "VAGA MUSCULAÇÃO/ GINÁSTICA".

Os candidatos que se destacarem com seus currículos serão convocados para uma prova teórica, no dia 4 de março, e para o teste prático, que será realizado nos dias 11 e 18 de março. O resultado final deve ser divulgado no dia 26 de março. Os candidatos que não forem convocados para integrar a equipe neste momento poderão ser chamados para futuras oportunidades.

Um pouco sobre a Companhia Athletica

Presente no mercado há 32 anos, a Companhia Athletica conta com 17 unidades distribuídas pelo Brasil. Com o conceito de academia completa, reúne em um único ambiente opções para cada necessidade. A unidade em Curitiba, localizada no ParkshoppingBarigüi, no Piso G6, tem 3.250 m² de área construída, cinco salas e diversas aulas de luta e aeróbia. Como diferenciais da unidade, estão: salas climatizadas, espaço destinado às crianças e programa de exercícios físicos desenvolvidos, especialmente, para a faixa etária de 3 a 14 anos, além de aulas e equipamentos exclusivos. Há 11 anos na capital, a unidade conta com cerca de 30 modalidades na grade. As famosas aulas de Hopping e Flying Cords são alguns dos destaques da academia que é conhecida como pioneira às tendências do mercado esportivo.

O objetivo da rede de academias é melhorar a vida dos alunos como um todo, não apenas na qualidade dos equipamentos ou competência técnica; mas também no pensamento empresarial, no ambiente, no clima e na troca de sorrisos. Proporcionar a troca de experiências saudáveis e fazer com que o aluno saia da academia melhor do que entrou são os lemas da rede que funciona durante 363 dias do ano em todo o País.

SERVIÇO:

Academia Companhia Athletica

ParkshoppingBarigüi

Piso G6

(41) 3241-5000

http://ciaathletica.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/ciaathleticacuritiba/

Instagram: https://www.instagram.com/ciaathleticacuritiba/