Assembleia prevê gastar até R$ 189 mil com quiosque para cafeteria

A Assembleia Legislativa lançou um edital de licitação para contratar uma empresa para constgruir um quiosque para a cafeteria da Casa, por até R$ 189.135,59. A justificativa do edital é que “circulam milhares de pessoas diariamente” no prédio onde fica o plenário e os gabinetes da Casa, mas no local “não existe qualquer espaço adequado e conveniente para disponibilização de uma alimentação rápida e de qualidade”.

Leia mais no Blog Política em Debate