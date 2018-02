Cade aprova com restrições aquisição da Votorantim Siderurgia pela ArcelorMittal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou, com restrições, nesta quarta-feira (7), a aquisição da Votorantim Siderurgia (que pertence ao Grupo Votorantim) pela concorrente ArcelorMittal Brasil. A decisão foi tomada por maioria. Somente os conselheiros João Paulo de Resende e Cristiane Alkmin J. Schmidt votaram contra a operação. A fusão, no entanto, foi condicionada à celebração de um Acordo em Controle de Concentrações (ACC), por meio do qual as empresas se obrigaram a desinvestir dois conjuntos de ativos. O primeiro pacote diz respeito à produção de aços longos comuns laminados e trefilados. O segundo é relativo ao mercado de trefilação e fio-máquina. A conselheira relatora do caso, Polyanna Vilanova, disse que “o ACC contempla todas as preocupações concorrenciais aventadas ao longo da instrução da presente operação”.