Paraná Clube tenta superar fase 'bipolar'

O lateral Alemão (foto: Geraldo Bubniak)

Jogadores e comissão técnica do Paraná Clube estiveram reunidos nessa terça-feira (dia 6) para discutir a má fase da equipe em 2018. Após quatro jogos, foram três empates e duas derrotas.

O lateral-direito Alemão contou como foi a conversa e falou sobre essa fase 'bipolar' do time, jogando bem em metade do jogo e mal na outra parte. “Estamos fazendo algo de bom, conseguimos a classificação na Copa do Brasil. O problema é a regularidade nos 90 minutos, ou faz um primeiro tempo bom, ou faz um segundo tempo bom. Acho que, quando começar a ter essa regularidade durante a partida, vamos entrar em uma crescente boa”, afirmou.

Contra o União, na estreia em 2018, o Paraná foi mal no 1º tempo e deslanchou no 2º, criando chances de gol suficientes para virar o placar. No entanto, acabou perdendo por 2 a 1. Contra o Londrina, a situação se inverteu. O time da capital dominou o 1º tempo e fez 1 a 0, mas recuou na 2ª etapa e sofreu o empate.

“Tivemos uma conversa ontem (terça-feira) e isso tem que mudar, temos que vencer. Não importa a maneira. Precisamos de vitória e precisamos ganhar não importa como seja”, disse Alemão.

O Paraná volta a jogar no sábado, contra o Prudentópolis, na Vila Capanema, pela quinta rodada da Taça Dionísio Filho, o primeiro turno do Campeonato Paranaense.