Após susto, Barrichello avisa que teve alta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rubens Barrichello está bem e a caminho de casa. Uma semana depois de ter sido hospitalizado com um “problema em uma veiazinha” cerebral, como ele próprio definiu a questão, o ex-piloto da Fórmula 1 recebeu alta nesta quarta-feira (7).

“Fala galera, só pra falar que eu estou indo pra casa. Que felicidade ir pra casa!”, disse o brasileiro em um vídeo publicado no Instagram, no qual ele faz o anúncio em português e inglês. Rubinho estava internado em um hospital de Orlando, nos Estados Unidos, desde que sentiu as primeiras fortes dores de cabeça. Houve uma suspeita de AVC, mas o ex-piloto não precisou de intervenção cirúrgica.

“Muita gente preocupada, me mandando mensagem, então resolvi falar. No sábado, acordei, fui tomar um banho, uma dor de cabeça enorme. Graças a Deus, a Silvana estava por lá. Ela ligou para um amigo nosso, médico. Logo eu estava no hospital”, disse. A gravação dá a impressão de que Barrichello está dirigindo, mas a imagem foi invertida –ou seja, ele está no banco do passageiro. “Eu tive um problema em uma ‘veiazinha’, mas eu estou ótimo, já estou praticamente liberado. Estou ainda fazendo alguns checkups, é uma coisa natural de hospital”, completou, indo além.

“Queria agradecer vocês pelas mensagens, pela preocupação, agradecer ao papai do céu que gosta tanto de mim. Agradecer pela vida, por tudo que acontece. Essas dificuldades acontecem realmente para o nosso aprendizado e para a nossa evolução”, acrescentou.