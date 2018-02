Câmara gasta R$ 2 mi com comissionados

A Câmara Municipal de Curitiba têm 289 servidores contratados em cargos comissionados – aqueles preenchidos por indicações políticas, sem concurso público – para assessorar vereadores e lideranças partidárias da Casa. O número consta de projeto de resolução protocolado pela Comissão Executiva da Casa neste início de ano Legislativo. O gasto total mensal com esses cargos chega a R$ 2.261.188,53.

Segundo a direção da Câmara, o número é o mesmo do ano passado, e inferior a 2016 e 2015, quando a estrutura parlamentar chegou a ter 295 comissionados. Neste início do segundo ano da atual legislatura, todos os vereadores ocupam as sete vagas disponíveis por mandato – com um total 266 cargos comissionados, com salários que vão de R$ 2.754,11 a R$ 12.393,86. A soma dos sete cargos escolhidos não pode ultrapassar o limite mensal de R$ 57.838.

Além disso, existem outros 19 comissionados contratados para assessorar as lideranças dos partidos, com salário de R$ 2.754,11. E outros quatro comissionados com o mesmo salário à serviço das lideranças do prefeito, da oposição e dos dois blocos parlamentares atualmente formados.

A Casa mantém ainda mais 23 servidores comissionados à serviço da Mesa Diretora, contratados para auxiliar os vereadores nessas funções administrativas que não estão nessa conta. São quatro cargos para a presidência, três para a primeira secretaria e três para a segunda secretaria. Os demais cargos da Mesa têm direito a mais dois assessores: 1ª vice-presidência, 2ª vice-presidência e 3ª e 4ª secretarias.