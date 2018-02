Parreira com ovos de chocolate no Condor: Páscoa cai no dia 1º de abril (foto: Geraldo Bubniak)

Faltam 51 dias para a Páscoa 2018, mas já tem ovos de chocolate em exposição em supermercados de Curitiba. Desde o começo desta semana a Rede Condor, por exemplo, já vem montando seus parrerais com os ovos de chocolate. Apesar de parecer cedo demais, é uma prática comum nos últimos anos, e ajuda o consumidor na escolha do produto. E neste ano mais do nunca.

Animada com a recuperação — ainda que lenta — da economia, a indústria do chocolate vem forte para esta Páscoa. Contando apenas as maiores empresas do setor, são pelo menos 60 opções e quase 20 lançamentos de ovos de chocolate, e que cabem em todos os bolsos. Mas o número de opções com certeza vai passar da centena de produtos diferentes contando todas as empresas.

Em 2017 foram produzidas quase 9 mil toneladas de chocolate, o equivalente a 36 milhões de ovos. A produção foi menor que a de 2016, mas o que deu uma boa perspectiva ao setor é que ao longo do ano o consumo subiu 8% no País.