Tomate, banana, leite e carne fazem cesta básica de Curitiba subir em janeiro

Em janeiro de 2018, a Cesta Básica de Curitiba calculada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apresentou variação mensal de 6,61%, sendo o sétimo maior aumento entre todas as 20 capitais pesquisadas. A cesta curitibana passou de R$ 374,94 para R$ 399,72. Tomate (alta de 67,2%), banana (5,06%), leite (2,02%), e a carne (2,01%), foram os itens que mais contribuiram para o aumento. A pesquisa inclui 13 produtos.

Na comparação anual (mesmo mês do ano anterior), a cesta básica de Curitiba teve aumento de 0,51%, sendo o segundo menor aumento entre as seis capitais que tiveram elevação de preços. Outros produtos que apresentaram alta no período foram a manteiga (1,76%), o óleo de soja (1,26%), o açúcar (0,83%), o pão francês (0,73%), o café (0,54%), e o arroz (0,42%).

Por outro lado, três itens tiveram redução: a farinha de trigo (2,43%), a batata (-0,84%), e o feijão preto (-0,27%). Em 12 meses, oito produtos apresentam queda: o feijão preto (-37,54%), a banana (28,92%), o açúcar (-22,04%), o arroz (-17,36%), o óleo de soja (-12,06%), farinha de trigo (10,08%), a carne (-1,75%) e o leite (-0,96%).

Por outro lado, cinco produtos acumularam altas o tomate (104,28%), a batata (40,24%), a manteiga (13,70%), o pão francês (6,38%) e o café (0,27%). Lembrando que a inflação no ano passado deve fecahr em menos de 3%.