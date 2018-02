Pancadas de chuva estarão presentes ao longo do Carnaval

Morador do Alto da Glória mostra pedras de gelo: depois veio o arco-íris (foto: Simon Taylor/Filipe Smolka)

Típicas do verão, as pancadas de chuva que haviam dado uma trégua no Paraná voltam com tudo ao longo desta semana e também durante o feriado de Carnaval. Ontem, as pancadas atingiram o Sul do Estado e chegaram em Curitiba no final da tarde com granizo.

Segundo a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), todos os dias devem ter pancadas de chuva de curta duração na Capital, Litoral e interior. Em alguns dias, a instabilidade vem acompanhada por trovoadas. No entanto, o volume de chuva não deve ser tão significante como aconteceu em janeiro, quando os índices de chuva bateram recorde em algumas regiões.

As temperaturas máximas também ficam altas até o final do feriado. No interior e no Litoral são esperadas máximas na casa dos 30ºC. Em Curitiba os termômetros oscilam entre 26 e 27 graus até do final de semana.

Granizo

A chuva de granizo em Curitiba, ontem, chegou no fim da tarde e atingiu bairros como o Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da XV, Alto da Glória, Hauer e Bairro Alto. O dia até começou com sol, mas no começo da tarde o céu ficou encoberto. A chuva veio depois das 16h30, e o granizo em seguida. Logo após a chuva, o sol voltou a aparecer na Capital e teve até registro de arco-íris.