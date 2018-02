Suspeitos de participar de ataque a carros-fortes morrem em confronto

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), com o apoio do 12º Batalhão da PM, apreenderam carregadores, miguelitos, colete balístico, touca balaclava, máquina de choque, marretas, cilindro de oxigênio, rádio comunicador e duas armas de fogo durante uma ação na madrugada de ontem. Na situação, que aconteceu em Campo Largo, dois veículos foram recuperados. Uma dupla, suspeita de participar da tentativa de roubo a carros-fortes na BR-376, na terça-feira, morreu após confronto com a polícia.

Os policiais receberam informações de que suspeitos de ataques a caixas eletrônicos estariam escondidos em uma propriedade rural no Bairro Bateias. Equipes da Pm seguiram até o endereço.

Devido ao difícil acesso no local, os militares estaduais chegaram até a chácara a pé e avistaram um veículo Toyota Etios. Na tentativa de abordagem duas pessoas teriam saído do carro e efetuado disparos na direção dos policiais, que revidaram. Com um dos suspeitos foi encontrado um fuzil AK47 e com o outro uma pistola calibre 380.

No ataque aos carros-fortes, três pessoas morreram, um vereador de Barra do Jacaré, um caminhoneiro e um membro da quadrilha que atacou os veículos de transporte. Quatro ficaram feridos. A polícia apreendeu diversos armamentos pesados com o grupo, entre eles dois fuzis calibre ponto 50, que têm capacidade de derrubar um helicóptero.