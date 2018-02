Presidente e técnico do Coritiba falam em reforços

Samir Namur (foto: Geraldo Bubniak)

O presidente do Coritiba, Samir Namur, deu entrevista coletiva em Teresina (PI), minutos após o empate com o Parnahyba, pela Copa do Brasil. “O desempenho foi ruim. Eu vi o mesmo jogo”, disse. “Estou aqui no sentido de tranquilizar o torcedor. O trabalho está no início”, disse. “Estamos colocando em prática o que pensamos como planejamento. Jogamos mal, conseguimos a classificação. Estamos colocando atletas da base. Vamos contratar, vamos reforçar”, avisou.

“Evidente que o Coritiba vai contratar, mas sem descuidar do planejamento financeiro”, explicou Namur. “Temos R$ 20 milhoes só de contas para pagar referentes a 2017”, explicou.

O técnico Sandro Forner seguiu a mesma linha. “É um plano da diretoria de ter esses jogadores, de observar esses jogadores da base”, disse. “Para a Série B virão reforços”, afirmou.

Em relação ao jogo, lamentou o nervosismo da equioe. “A ansiedade foi o principal. Quando começa a fazer de forma ansiosa, (o jogador) perde a razão e não faz o que foi o treinado. Daí vai só na vontade. Vontade é importante mas é só um dos componentes necessários”, declarou.