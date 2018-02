Última chamada para os camarotes no RJ

O chef Pedro de Artagão e o sambista Pretinho da Serrinha

Os desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro começam neste domingo e vários camarotes oferecem luxo e conforto para o falião que quer se divertir pagando um pouco mais. Confira:

Estreando na Sapucaí com serviço aberto ao público, o Camarote Rio Exxperience (www.rioexxperience.com/o-camarote) fica no Setor 7, no meio da avenida e em frente à cabine de jurados. O menu contemporâneo é assinado por Pedro de Artagão, chef premiado à frente do Grupo Iraá. Serão cinco ambientes, com lounge panorâmico para assistir aos desfiles, mezanino, espaço gourmet e pista de dança com open bar premium. A programação musical traz nomes como Pretinho da Serrinha. Preços a partir de R$1560 (Domingo ou Segunda)

Camarote Rio Samba e Carnaval (www.riosambaecarnaval.com.br/), veterano na avenida, no setor 5 da Sapucaí, o camarote homenageará sambistas tradicionais e da nova geração. O Camarote oferece open Bar e open food. Na Sapucaí uma área de convivência e bem-estar com espreguiçadeiras e serviço de spa e massagem expressa. Preços a partir de 3.675 (Domingo ou Segunda)

Tem penetra na Avenida, a casa sertaneja Wood’s (www.woodsbar.com.br ) vai para a festa do samba num camarote para 1.500 pessoas no Setor 8. O espaço oferece open bar e open food. Preços a partir de 1.620 (Domingo ou Segunda).