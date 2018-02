Em média, BRs no Paraná têm 16 mortes durante o Carnaval

Operação da PRF começa à zero hora de amanhã e segue até quarta-feira (foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lança à zero hora de amanhã a Operação Carnaval 2018 em todo o país. A operação segue até a quarta-feira de Cinzas, durando quase uma semana. Entre os focos das ações de fiscalização da PRF estão o combate à embriaguez ao volante, o controle de velocidade através de radares portáteis, a fiscalização de ultrapassagens indevida e uma atenção especial ao uso do cinto de segurança. Desde 2014, conforme levantamento da PRF, 63 pessoas morreram em feriados prolongados de Carnaval em rodovias federais do Paraná. Foram registrados, em média, 16 mortes a cada feriado.

Entre as principais causas dos acidentes com mortes no Carnaval de 2017 estão as ultrapassagens indevidas, desobediência à sinalização, sono e desatenção. Oito das 20 mortes registradas no feriado passado ocorreram em colisões frontais. Treze aconteceram à noite ou de madrugada. Com exceção de uma, todas foram registradas com pista seca e em pelo menos três dos acidentes houve vítimas que foram ejetadas de seus veículos, o que indica que elas provavelmente não usavam cinto de segurança. Ainda foram registrados 192 acidentes e 196 pessoas feridas.

No Carnaval de 2017, os agentes da PRF multaram 173 motoristas dirigindo sob efeito de álcool no estado, o equivalente a um flagrante a cada 50 minutos. Outros 845 motoristas foram autuados por efetuar manobras de ultrapassagem forçada ou em locais proibidos pela sinalização.

Litorais do Paraná e Santa Catarina são destino preferidos de quem viaja de ônibus

A previsão de sol e tempo firme para o feriado de Carnaval vai movimentar a Rodoviária de Curitiba. Mais de 50 mil pessoas devem embarcar entre amanhã e domingo para diferentes destinos a partir da Rodoviária de Curitiba. Dos 51.500 embarques previstos, 65% são em ônibus que vão para o Litoral do Paraná e para Santa Catarina. Os demais são para destinos como o Interior do Estado (17%), São Paulo (12%), Rio de Janeiro (2%) e Rio Grande do Sul (2%). Outros destinos somam 2%.

Amanhã será o dia de maior movimento na Rodoviária. Quase 800 ônibus deixam a capital, levando 23.500 passageiros. No sábado, o movimento continua e 20 mil pessoas deixam Curitiba. No domingo são estimados 8 mil passageiros embarcando em 370 ônibus.

O que funciona durante o feriado?

No feriado de Carnaval, algumas repartições e unidades da Prefeitura de Curitiba estarão fechadas ou terão alteração no horário de funcionamento. A Prefeitura estará fechada a partir de sábado e reabre na quarta-feira, às 14 horas. Os ônibus circulam no sábado e domingo com horários normais de fim de semana, com horário de sábado na segunda-feira, e na terça com horário de domingo. Na quarta-feira funciona normalmente, com reforço a partir das 11 horas.

As unidades básicas de sáude ficam fechadas na segunda e na terça-feira, e reabrem na quarta, às 13 horas. Upas ficam abertas normalmente. O Mercado Municipal abre no fim de semana, fehca na segunda e terça e abre na quarta.