Nas inspeções, índice de reprovação de veículos escolares chega a 52%

Pelo Código de Trânsito, os veículos de transporte escolar devem passar por inspeção a cada seis meses, sob pena de multa e apreensão do veículo para quem não seguir a regra. Quem deverá verificar os equipamentos obrigatórios e de segurança são os órgãos estaduais ou municipais de trânsito ou por empresas de inspeção veicular autorizadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Segundo a Apoia-PR, o índice de reprovação dos veículos durante a inspeção é alto, com cerca de 52% reprovados na análise de segurança veicular. Por isso, aponta Daniel Ariete, os pais devem sempre procurar saber mais sobre a empresa que estão contratando e o profissional que ficará responsável por levar e/ou trazer seus filhos da escola, além de verificar a documentação desse motorista e do veículo.

“É importante saber o histórico da empresa e checar com os órgãos responsáveis se ao menos a vistoria (que é um exame menos detalhado do que a inspeção veicular) está em dia, que já é alguma coisa. Também é bom conversar com outros pais que já utilizam o serviço para saber o histórico do motorista, se ele dirige com coerência”, orienta Daniel.