Local da 14a passarela (foto: Geraldo Bubniak)

O Departamento de Estradas de Rodagem do paraná (DER-PR), divulgou nesta quarta-feira (7) uma tabela com horários de pico de movimento na BR-277, entre Curitiba e o Litoral, para o feriado do Carnaval. As praias do Paraná são o principal destino das viagens nesta época do ano. Segundo a tabela, das 17 às 18 horas de amanhã acontece o horário de maior movimento, com mais de 3,2 mil veículos circulando pelo trecho, quase seis vezes mais que o normal.

A concessionária Ecovia estima que 225 mil veículos devem circular nos dois sentidos da rodovia durante o feriado. Amanhã, devem descer cerca de 30 mil veículos para o Litoral. No sábado, outros 42 mil veículos faze o trajeto Curitiba-praias desde as 5 horas. Na volta do feriado, o maior movimento acontece na terça-feira (34 mil veículos) com picos de 2 mil carros por hora durante toda a tarde.

Passarela

O Carnaval vai contar com mais segurança no trecho urbano da BR-277 em São José dos Pinhais. Na noite de ontem, estava previsto a instalação de mais uma passarela para pedestres na rodovia. É a 14ª passarela no trecho de concessão, e está no quilômetro 75.

“As passarelas são instaladas em locais de grande circulação de veículos e pedestres. Elas contribuem para a segurança nas estradas, uma vez que os pedestres podem transpor a rodovia, de forma mais rápida e segura”.

Dicas

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) preparou uma lista de verificações para que o motorista possa fazer uma viagem segura e tranquila no Carnaval. Ter uma boa noite de sono antes da viagem; Ingerir comidas leves; Verificar a presença e estado dos equipamentos de porte obrigatório; Faróis acesos para ver e ser visto; Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança; Pneus calibrados e em bom estado; Se informar sobre as condições do tempo nos lugares por onde vai passar; O condutor deve programar paradas a cada 3 horas; Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem; Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local.