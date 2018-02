Prefeita de Pinhais acompanha retorno das aulas da rede municipal

Prefeita e vice acompanharam o primeiro dia de aula na rede (foto: Divulgação/PMP)

Ontem, os 14 mil alunos da rede municipal de ensino de Pinhais retornaram às aulas. No primeiro dia letivo deste ano, a Escola Municipal Professora Thereza Corrêa Machado, localizada no bairro Weissópolis, recebeu a visita da prefeita de Pinhais, Marli Paulino, da vice-prefeita, Rosa Maria e da secretária de Educação, Andrea Franceschini.

De acordo com a prefeita, Marli Paulino, este momento de regresso demanda ânimo por parte dos estudantes. “Um aprendizado completo requer dedicação, portanto desejo que este ano seja muito produtivo e que alunos e professores possam se manter entusiasmados”, afirma.

Para a vice-prefeita, Rosa Maria, é relevante proporcionar a estrutura adequada para os estudantes. “Aqui no município, nos preocupamos em oferecer um ensino de qualidade para que o desenvolvimento de nossos alunos seja pleno. Para tanto, procuramos ofertar capacitações constantes aos profissionais que atuam na rede municipal para que estejam bem preparados para melhor atender a população”, ressalta.