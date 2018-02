A Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, promoverá aulas gratuitas de música com a Fanfarra Municipal de Colombo (Famcol). As aulas fazem parte de um projeto de musicalização “que é de suma importância para que tanto as escolas do município, quanto a população, tenham mais contato com a música”, disse a Diretora do Departamento de Cultura, Rita Straioto. Ela explicou ainda que existem diversas categorias e que todos os instrumentos serão disponibilizados para os alunos que participarão dos ensaios. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas até o dia 28 de fevereiro.