Peugeot 3008 ganha nova versão topo de linha Griffe Pack

No design do Peugeot 3008, teto e retrovisores externos são na cor preta (foto: Divulgação)

A Peugeot apresenta a nova versão Griffe Pack para o 3008. A inédita opção do crossover será tabelada em R$ 154.990 e chegará às concessionárias em março. O novo 3008 Griffe Pack se diferencia basicamente pela maior carga tecnólogica trazida com o sistema ADAS (Advanced Driver Assistance System). O pacote traz consigo oito recursos de segurança para o 3008, são eles: Active Safety Brake (alerta de colisão com frenagem automática), Correção e Alerta de Permancência em faixa, detector de fadiga, farol alto com comutação automática, leitor de sinalização de velocidade, controlador de velocidade adaptativo, sistema ativo de vigilância de ponto cego e o ADAS acrescenta novas funcionalidades para o sistema VisioPark de monitoramento por câmeras em 360º ao redor do carro. Mecanicamente nada muda e o Peugeot 3008 2018 segue equipado com o eficiente 1.6 THP, que, ao contar com turbo e injeção direta, é capaz de entregar até 165 cv e só aceita gasolina. A transmissão segue a automática de 6 marchas com a opção de trocas sequenciais. digital, detector de fadiga e os bancos dianteiros com massageador, apenas para citar alguns itens.

Externamente a nova versão topo de linha Griffe Pack tem o “conjunto Black Diamond”, com o teto e as capas dos retrovisores externos pintados na cor preta independentemente da tonalidade escolhida para a carroceria. Ainda o modelo vem equipado com os controles de tração e estabilidade, 6 airbags, rodas de liga leve aro 19”, faróis full-LED, teto panorâmico, painel digital, bancos com revestimento de couro e massageador, carregamento de smartphones por indução, ar-condicionado automático digital com 2 zonas de atuação, chave presencial, dentre outros. Esses itens já compõem a versão Griffe de R$ 145.990.