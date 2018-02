Botafogo é recebido com pedradas e protesto após queda na Copa do Brasil

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo desembarcou nesta quarta-feira no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, um dia após ser eliminado de maneira vexatória pela Aparecidense na estreia da Copa do Brasil. Cerca de vinte torcedores protestaram no desembarque do elenco e arremessaram pedras e até um cone de trânsito. Uma das pedras quebrou o vidro do ônibus e gerou pânico dentro do veículo que transportava os atletas. Ninguém se feriu. Muitos xingamentos puderam ser ouvidos, além de tapas e chutes na lataria. O principal alvo era o técnico Felipe Conceição, que assumiu o clube em janeiro. Ele escolheu um esquema com três zagueiros pela primeira vez na temporada diante da Aparecidense. O empate garantia o Alvinegro, mas a equipe acabou derrotada para o time do interior de Goiás e foi eliminada. A situação do treinador é delicada, e a sua demissão não foi descartada. A cúpula do futebol se reunirá para decidir o melhor caminho, mas muitos são a favor de uma mudança no comando da equipe nesse momento. Outros, acreditam que nada deverá ocorrer antes do clássico com o Flamengo pela semifinal da Taça Guanabara.